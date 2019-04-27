Миллион получит разозлившая зрителей «Голоса» дочь Алсу

После победы в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу Микелла Абрамова получила 1 млн руб., а также сертификат на запись дебютной песни и подарки от спонсоров. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Отмечается, что после оглашения результатов Абрамова расплакалась. На финальном выпуске передачи девочку поддерживали Алсу, а также сестра и другие родственники.

Абрамова получила право участвовать в финале «Голоса. Дети» после победы в зрительском голосовании. В финале шоу за девочку проголосовали 56,5% зрителей.

Ранее в Сети назвали победу дочери Алсу на «Голосе» позором.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.