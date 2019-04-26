Звезда «Игры престолов» приехал в Петербург

Ирландский актер Иэн Макэлхинни, известный по роли Барристана Селми в «Игре престолов», объяснил популярность сериала, передает ТАСС.

По его мнению, с помощью просмотра фентези люди пытаются убежать от проблем.

«Мне кажется, это все связано с теми отношениями, которые у нас показываются на экране, с политикой - когда ты говоришь в лицо человеку одну вещь, а потом говоришь что-то другое за его спиной. И плюс это связано с другим моральным феноменом, а именно с тем, что люди пытаются убежать от себя», — сказал он.

Актер уточнил, что драма на экране отвлекает людей от их собственной драмы.

Макэлхинни прибыл в Петербург для участия в фестивале Epic Con, который пройдет 27-28 апреля.