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Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает «112 Украина».

Гордон раскритиковал одобренный Верховной радой закон о государственном языке. По его словам, Киев делает все, чтобы «затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса».

«Необходимо не навязывать им что-то, а делать так, чтобы они сами к этому пришли», — отметил Гордон.

Он добавил, что для этого нужны людская мудрость, людская честь и любовь к Украине.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Речь идет о его использовании во всех властных структурах, а также в учебных и медицинских заведениях и в сфере обслуживания.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.