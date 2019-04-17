Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

Друг Дмитрия Быкова журналист Юрий Пилипенко раскрыл подробности о состоянии писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что Пилипенко опроверг данные об инсульте писателя. Однако, по словам журналиста, медики оценивают состояние Быкова как тяжелое. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

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Также он отметил, что пока официального диагноза еще нет.

Ранее об инсульте Дмитрия Быкова рассказали в башкирском минздраве.