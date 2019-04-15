Стилист Пугачевой рассказал о редкой аллергии певицы

Стилист известной российской певицы Аллы Пугачевой рассказал о редком виде аллергии артистки. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам стилиста, Пугачева не любит яркие цвета и при виде их чуть ли не падает в обморок. Однако, стилист отметил, что певица активно борется с неприязнью к ярким цветам.

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«Если бы я все время делал для Аллы Борисовны исключительно черные вещи, я бы долго рядом с ней не протянул, сбежал бы», — добавил стилист.

Кроме того, он подчеркнул, что помогает Пугачевой полюбит яркие вещи.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров и его отец Бедрос Киркоров рассказали о том, как Алла Пугачева пережила выкидыш.