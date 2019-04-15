Стилист Пугачевой рассказал о редкой аллергии певицы
Стилист известной российской певицы Аллы Пугачевой рассказал о редком виде аллергии артистки. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам стилиста, Пугачева не любит яркие цвета и при виде их чуть ли не падает в обморок. Однако, стилист отметил, что певица активно борется с неприязнью к ярким цветам.
Реклама
«Если бы я все время делал для Аллы Борисовны исключительно черные вещи, я бы долго рядом с ней не протянул, сбежал бы», — добавил стилист.
Кроме того, он подчеркнул, что помогает Пугачевой полюбит яркие вещи.
Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров и его отец Бедрос Киркоров рассказали о том, как Алла Пугачева пережила выкидыш.