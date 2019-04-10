Серебренников вышел на поклон в «Гоголь-центре»
Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников вышел к публике после показа своего спектакля «Мертвые души» в московском театре «Гоголь-центр». Видео с выходом режиссера опубликовал инстаграм театра.
Публика встретила режиссера овацией.
В понедельник, 8 апреля, Серебренникову отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщал, что суд принял такое решение после личного обращения артиста Евгения Миронова к российскому президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.