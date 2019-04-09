Елена Малышева опубликовала упражнения для «потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева в своем инстаграме опубликовала видео с 10-ю упражнениями для потрясающего секса.

Упражнения были размещены в сторис.

В материале приводятся упражнения, регулярное выполнение которых должно «сделать секс незабываемым». В список попали: кардио, плавание, укрепление мышц пресса и корпуса, поза лягушки, шарнир, упражнение Кегеля, планка, растяжка «кошка-собака», подъем таза.

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В сообщении также говорится, что любые совместные тренировки помогают сохранить отношения.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков Малышевой.