Сергей Лазарев назвал своего главного противника на «Евровидении»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/12001489/RIAN_3045470.HR-pic905-895x505-31186.jpg">

Российский певец и актер Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении», рассказал о подготовке к конкурсу. Об этом сообщает «Звезда».

По словам исполнителя, он не волнуется, а подготовку начал за несколько месяцев.

«Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю», — сказал Лазарев.

Реклама

Он добавил, что привык к такому графику и старается успевать все.

«Главный мой соперник - это я сам в 2016 году», — заявил Лазарев.

Ранее сообщалось, что Лазарев получил «несчастливый» номер на «Евровидении».