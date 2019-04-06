Сергей Лазарев назвал своего главного противника на «Евровидении»
Российский певец и актер Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении», рассказал о подготовке к конкурсу. Об этом сообщает «Звезда».
По словам исполнителя, он не волнуется, а подготовку начал за несколько месяцев.
«Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю», — сказал Лазарев.
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Он добавил, что привык к такому графику и старается успевать все.
«Главный мой соперник - это я сам в 2016 году», — заявил Лазарев.
Ранее сообщалось, что Лазарев получил «несчастливый» номер на «Евровидении».