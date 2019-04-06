Названы дата и место прощания с Николаем Сажиным

Прощание с художником Николаем Сажиным состоится в Санкт-Птеребурге 6 апреля. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Как отмечается, проститься с художником можно будет с 12.00 в храме Смоленской иконы Божией Матери и на Смоленском кладбище.

«Николай Алексеевич ушел из жизни..., 2 апреля. У мольберта, с кистью в руках», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с именем Сажина связана целая эпоха обновления питерского искусства в конце 1980-х.