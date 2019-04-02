Серебренникову продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста до 3 июля режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения», — огласила судья.

Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие предполагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.