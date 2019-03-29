Охлобыстин и Пореченков сняли шуточное видео в «поддержку» Зеленского

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Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин сняли шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Запись была выложена в инстаграме Охлобыстина.

На кадрах видно, как артисты стоят со стаканами в руке и рассуждают, что если он выиграет, то «будет им должен». После они обмениваются фразами, такими, как «слава Украине», «Крым наш» и т.д.

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В конце актеры вместе выкрикивают фразу «только Зеленский».

в 2014 году Охлобыстин и Пореченков были объявлены персонами нон грата на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский скрыл итальянское поместье на «курорте российских олигархов». В его штабе новость о сокрытии недвижимости назвали «фейком».