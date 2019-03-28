Том Хэнкс может сыграть в фильме про Элвиса Пресли

Американский актер Том Хэнкс может исполнить роль полковника Тома Паркера в фильме База Лурмана о певце Элвисе Пресли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, в настоящее время с ним ведутся переговоры.

Реклама

Издание уточняет, что Паркер был менеджером Пресли и контролировал все аспекты жизни знаменитого исполнителя.

Подчеркивается, что поиски актера на роль короля рок-н-ролла еще не начались.

Ранее сообщалось, что новый фильм с Томом Хэнксом получил трогательный заголовок.