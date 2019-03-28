В окружении Николая Добронравова внесли ясность в сообщение о госпитализации

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Информация о госпитализации поэта-песенника Николая Добронравова не соответствует действительности. Об этом заявил РИА «Новости» источник, близкий к его окружению.

«С Николаем Николаевичем все в порядке», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Николай Добронравов был экстренно госпитализирован.

Николай Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой, автор поэтических произведений «Птица счастья», «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой» и др. советских и российских хитов.