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Итальянский певец Алессандро Сафина оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он обладает хорошими данными и может понравиться зарубежной аудитории.

«Он (Сергей Лазарев — «Газета.Ru») запоминающийся, это важно, у него как раз такие данные, чтобы нравиться всем, не только русским слушателям и зрителям», — подчеркнул Сафина.

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Исполнитель также назвал замечательной певицей Полину Гагарину, которая представляла Россию на конкурсе.

Сафина добавил, что в Италии «Евровидение» непопулярно, потому что их конкурсанты в нем обычно не побеждают.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев поделился главными выводами после прошлого выступления на Евровидении.