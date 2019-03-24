Алессандро Сафина оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении»
Итальянский певец Алессандро Сафина оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он обладает хорошими данными и может понравиться зарубежной аудитории.
«Он (Сергей Лазарев — «Газета.Ru») запоминающийся, это важно, у него как раз такие данные, чтобы нравиться всем, не только русским слушателям и зрителям», — подчеркнул Сафина.
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Исполнитель также назвал замечательной певицей Полину Гагарину, которая представляла Россию на конкурсе.
Сафина добавил, что в Италии «Евровидение» непопулярно, потому что их конкурсанты в нем обычно не побеждают.
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев поделился главными выводами после прошлого выступления на Евровидении.