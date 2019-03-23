Басков: первый муж издевался над Началовой

Певец Николай Басков, друживший с Юлией Началовой, на телеканале «Россия 1» в передаче Андрея Малахова раскрыл трагические подробности из жизни певицы.

В частности, Басков заявил, что Началову сильно подкосили проблемы в личной жизни и неудачные отношения.

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Кроме того, он рассказал, что первый муж певицы постоянно критиковал ее, заявляя, что девушка «толстая и некрасивая», после чего Началова стала употреблять таблетки, которые, по мнению Баскова, серьезно подорвали ее здоровье.

Также Басков ответил пользователям сети, которые критиковали его за просьбу помочь семье певицы. Он пояснил, что не просил денег у простых людей, а обращался только с своим коллегам, знавшим Юлию Началову.

Ранее стало известно, о чем перед смертью российская певица Юлия Началова попросила свою представительницу Анну Исаеву.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию передачи.