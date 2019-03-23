В Крыму отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на слова кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского о том, что Крым «вернется» в состав государства после смены власти в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, полуостров навсегда стал частью России, поэтому слова Зеленского, как и его самого, трудно воспринимать серьезно.
«Этот его своеобразный прогноз не более чем очередная шутка. Все понимают, в том числе и на Украине, что Крым никогда не вернется обратно», — заявил Гемпель.
Ранее Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины после смены власти в России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.