В Крыму отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» полуострова

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Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на слова кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского о том, что Крым «вернется» в состав государства после смены власти в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, полуостров навсегда стал частью России, поэтому слова Зеленского, как и его самого, трудно воспринимать серьезно.

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«Этот его своеобразный прогноз не более чем очередная шутка. Все понимают, в том числе и на Украине, что Крым никогда не вернется обратно», — заявил Гемпель.

Ранее Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины после смены власти в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.