Зеленский призвал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/681/12226681/zel-pic905-895x505-15025.jpg">

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью западным СМИ о необходимости проведения референдума, на котором украинцы выскажутся о необходимости вступления страны в НАТО и Европейский союз (ЕС).

Он напомнил, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО. Однако, считает Зеленский, эти изменения носят номинальный характер.

Реклама

«Должен быть референдум, украинцы должны [сами] решать, куда они вступают — в тот или иной союз», — сказал Зеленский.

При этом кандидат в президенты подчеркнул, что сам хотел бы, чтобы Украина стала частью НАТО и ЕС.