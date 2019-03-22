Зеленский призвал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью западным СМИ о необходимости проведения референдума, на котором украинцы выскажутся о необходимости вступления страны в НАТО и Европейский союз (ЕС).
Он напомнил, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО. Однако, считает Зеленский, эти изменения носят номинальный характер.
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«Должен быть референдум, украинцы должны [сами] решать, куда они вступают — в тот или иной союз», — сказал Зеленский.
При этом кандидат в президенты подчеркнул, что сам хотел бы, чтобы Украина стала частью НАТО и ЕС.