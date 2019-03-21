Умер Петр Зайченко

Скончался заслуженный артист России 75-летний актер Петр Зайченко. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эту информацию подтвердила внучка актера Ксения Амирова.

«У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт», — добавила Амирова.

Актер умер в волгоградской больнице утром 21 марта.

Зайченко родился в Волгоградской области 1 апреля 1943 года. Актер известен по ролям в фильмах «Тарас Бульба» (2009), «Такси-блюз» (1990), «Парад планет» (1984), «Дальнобойщики» (2001). Всего на его счету более 50 кинокартин.