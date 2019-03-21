На похороны Началовой не пускают возмущенных поклонников

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Семья скончавшейся певицы Юлии Началовой решила сделать церемонию прощания с ней закрытой.

Как сообщает портал «Дни.ру», поклонники продолжают собираться на Троекуровском кладбище и возмущены тем, что их не пускают к гробу Юлии Началовой. Ранее сотрудники ритуального зала сообщили людям, стоявшим в очереди к гробу певицы с 8:00, что видеосъемка в зале будет запрещена, а у гроба нельзя задерживаться и, попрощавшись с певицей, необходимо сразу же проходить к выходу.

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Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.

21 марта в 12:00 в Москве начнется церемония прощания с Юлией Началовой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию гражданской панихиды.