Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой

Здоровье госпитализированной порноактрисы Елены Берковой резко ухудшилось. Об этом сообщает Star Hit.

До этого актрису нашли дома в полуобморочном состоянии и увезли в больницу.

Врачи предполагают, что Берковой стало хуже из-за ее голодания. Девушка изводила свой организм строгими диетами.

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По данным издания, актрисе поставили капельницу и сделали несколько уколов, однако ее самочувствие ухудшилось.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирована Елена Беркова.