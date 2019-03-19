Умер Марлен Хуциев

Советский и российский режиссер и сценарист Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на союз кинематографистов.

«Марлен Мартынович скончался сегодня в 07.00 утра», — сказал собеседник агентства.

Хуциев был госпитализирован 16 марта, он находился в реанимации. По данным СМИ, его доставили из дома в больницу в полуобморочном состоянии.

Режиссер фильма «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев — народный артист СССР, лауреат Государственной премии, почетный член Российской академии художеств.