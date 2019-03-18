«Мистическую цепь» смертей участников «Последнего героя» прокомментировал продюсер
Продюсер пяти сезонов проекта «Последний герой» Александр Любимов прокомментировал «мистическую цепь» смертей участников «Последнего героя», передает РИА «Новости».
Любимов посоветовал посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова, который дважды в нем участвовал и до сих пор полон сил.
«Моей основной заботой [во время съемок] был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример... как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда», — сказал Любимов.
Ранее сообщалось, что певица Юлия Началова стала пятым умершим участником проекта «Последний герой». Как отмечается, ее уход продолжил печальную череду смертей людей, которые были задействованы в этом шоу.
Началова ушла вслед за рэпером Кириллом Толмацким (Децлом), музыкантом Крисом Кельми, певицей Жанной Фриске и актрисой Верой Глаголевой.