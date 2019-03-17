Как вместо Началовой сняли в фильме Алсу, рассказала Дружинина

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Актриса и режиссер Светлана Дружинина отреагировала на известие о смерти певицы Юлии Началова. Об этом она написала в инстаграме.

Вспоминая о Началовой, она рассказала о том, что ее приглашали на пробы в «Тайнах дворцовых переворотов». Однако на роль взяли певицу Алсу, поскольку она больше подходила по темпераменту и была не так открыта, как Юлия.

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«Расстались в добрых объятьях... Светлая память... Помолимся о ее светлой душе», — написала Дружинина.

Она добавила, что в случившееся невозможно поверить.

Ранее сообщалось, что Началова стала пятым умершим участником «Последнего героя».

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.