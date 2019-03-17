Телеканалы меняют сетку программ из-за смерти Началовой

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«Пятый канал» в воскресенье, 17 марта, в 9.00 мск покажет новый фильм из цикла «Моя правда» после известия о смерти российской певицы Юлии Началовой. Об этом сообщается на сайте телеканала.

На телеканале напомнили, что в последние годы эстрадная певица страдала от аутоиммунного заболевания, которое «отнимало силы и красоту». Там напомнили, что артистка «пережила три тяжелых развода». Также, добавили на «Пятом канале», Началова из-за этих проблем оказалась «за бортом шоу-бизнеса», который при этом «так ее привлекал».

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».