Газманов отреагировал на смерть Началовой словами из своей песни
Российский исполнитель Олег Газманов в своем инстаграме прокомментировал смерть певицы Юлии Началовой и выразил соболезнования ее родным и близким.
«Не могу поверить! Такая молодая, талантливая, улыбчивая. Ушла так рано... Хочется, как в моей песне, чтобы каждой минуте вслед никогда не говорить это страшное слово «прощай», — написал Газманов.
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Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась.
Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.
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