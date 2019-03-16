Смерть Началовой заставила плакать Федорову
Российская телеведущая Оксана Федорова в своем аккаунте в инстаграме прокомментировала смерть певицы Юлии Началовой.
Свое сообщение Федорова сопроводила видео, на котором Началова танцует и улыбается. Телеведущая выразила скорбь и добавила, что Началова навсегда останется в ее памяти.
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«Скорблю, плачу, буду помнить всегда», — написала Федорова.
Певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы.
16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
Ранее Билан выразил соболезнования в связи со смертью Началовой.
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