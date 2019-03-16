«Неземная»: Билан отреагировал на смерть Началовой

Певец Дмитрий Билан опубликовал реакцию на смерть 38-летней певицы Юлии Началовой в своем официальном аккаунте в инстаграме.

«Все мы надеялись ,что ты справишься , Юля...безумно грустно..Такая ты неземная», — написал Билан.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы.

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16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

Ранее Алла Пугачева прервала молчание после кончины Началовой.

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