Стали известны подробности о состоянии Марлена Хуциева

Известный кинорежиссер Марлен Хуциев находится в Боткинской больнице в реанимации, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал ответственный секретарь Союза кинематографистов.

«Марлен Мартынович госпитализирован в субботу и сейчас находится в реанимации в Боткинской больнице. Он находится под постоянным наблюдением врачей», — сказал секретарь.

Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев попал в реанимацию с внутренним кровотечением.