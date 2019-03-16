Боль и обида терзают Диану Гурцкую после смерти Юлии Началовой
Певица Диана Гурцкая прокомментировала смерть коллеги по сцене, артистки Юлии Началовой.
По словам Гурцкой, она до последнего дня надеялась, что Началова поправится. «Очень сложно, очень обидно и больно. Она всегда будет с нами. Я сама еле осознаю, что говорю о ней как об ушедшей. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной! Любила жизнь и любила все вокруг себя, любила всех нас», — цитирует Гурцкую канал «360».
Ранее Валерий Леонтьев поделился воспоминаниями о Юлии Началовой.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
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