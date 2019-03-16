Боль и обида терзают Диану Гурцкую после смерти Юлии Началовой

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Певица Диана Гурцкая прокомментировала смерть коллеги по сцене, артистки Юлии Началовой.

По словам Гурцкой, она до последнего дня надеялась, что Началова поправится. «Очень сложно, очень обидно и больно. Она всегда будет с нами. Я сама еле осознаю, что говорю о ней как об ушедшей. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной! Любила жизнь и любила все вокруг себя, любила всех нас», — цитирует Гурцкую канал «360».

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Ранее Валерий Леонтьев поделился воспоминаниями о Юлии Началовой.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

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