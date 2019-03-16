С кем будет жить дочь Началовой, рассказал источник
Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера будет жить с отцом после смерти артистки, сообщает ФАН со ссылкой на источник.
По словам источника, отец является ближайшим родственником и девочка останется с ним.
Он также добавил, что раньше девочка фактически жила поровну у Началовой и Алдонина.
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16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
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