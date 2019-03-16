Виктория Боня скорбит по Юлии Началовой
Телеведущая и модель Виктория Боня отреагировала на смерть певицы Юлии Началовой.
Боня шокирована скоропостижной смертью 38-летней артистки. «Юленька! Ангелочек, всегда им была и будешь в наших сердцах!!! Ушла от нас сегодня...» — написала Боня у себя в инстаграме, опубликовав отрывок из клипа Началовой.
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Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
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