Собчак раскрыла причины краха отношений с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак в программе «Секрет на миллион» на НТВ намекнула на причины краха брака с Максимом Виторганом.

Она рассказала, что подарила супругу картину, на которой написано, что любовь - это цветок, который необходимо постоянно поливать.

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Телеведущая уточнила, что невозможно разлюбить человека в один момент, так как в отношениях всегда копятся обиды и недомолвки.

Она пояснила, что мелкие обиды копятся и съедают что-то очень важное.

Также Ксения Собчак рассказала, отдаст ли сына Платона Максиму Виторгану, если он захочет растить его один.