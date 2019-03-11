Полную стоимость реставрации хотят взыскать с вандала, повредившего картину Репина

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Третьяковская галерея потребует взыскать 20 млн руб. с вандала, который повредил картину Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юрисконсульта галереи Евгения Мельникова.

Он подчеркнул, что в такую сумму музею обойдется реставрация картины. При этом, добавил Мельников, стоимость картины оценивается в 1,04 млрд руб.

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«По идее, мы должны подать иск для возмещения стоимости реставрации, но документы, сметы работ и так далее еще не готовы», — заметил юрисконсульт.

Мельников рассказал, что галерея подаст соответствующий иск, когда будет составлена полная смета реставрации.

Ранее сообщалось, что расследование дела о вандале в Третьяковке завершено.