Стала известна дата прощания с Владимиром Этушем
Стало известно, когда пройдет прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой директора театра Кирилла Крока.
Крок заявил, что прощание с известным артистом состоится во вторник, 12 марта, в театре им. Вахтангова в Москве.
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Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.
Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.