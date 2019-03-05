Американский актер Люк Перри перенес второй инсульт в больнице перед смертью, сообщает Radar.

«Это был, в конечном итоге, второй удар, который убил его. О первом инсульте вы все знаете. Я не знаю, выходил ли он из искусственной комы», — сказал изданию инсайдер.

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По словам другого инсайдера, Перри был в состоянии комы, но его жизненные показатели были хорошими. Однако вскоре его состояние начало ухудшаться, и его кровяное давление не пришло в норму.

Отмечается, что актер «Беверли-Хиллз, 90210» был доставлен в больницу во вторник, 26 февраля.

Люк Перри скончался на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии в окружении своей семьи.