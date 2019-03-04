«Это уже не смешно»: Зеленский о прослушке у своего офиса

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1», что его «печалит», что Служба безопасности Украины (СБУ) разместила аппаратуру для прослушивания неподалеку от его офиса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что у офиса Зеленского в Киеве нашли аппаратуру для прослушивания. Позднее СБУ подтвердила факт установки оборудования, однако правоохранители подчеркнули, что она была установлена для расследования дела, не связанного со штабом Зеленского.

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Зеленский в шутку предположил, что сотрудники СБУ прослушивают его, потому что им нравится его юмор.

«Честно говоря, мне это уже не смешно», — отметил Зеленский.

Он заключил, что ему «печально», что правоохранители занимаются «таким», а не безопасностью граждан Украины.