The Prodigy назвали свою версию смерти Кита Флинта
В официальном аккаунте The Prodigy сообщили, что Кит Флинт покончил с собой — об этом написал Лиам Хоулетт.
Хоулетт подтвердил печальную новость. «Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в минувшие выходные. Я в шоке, очень зол, сердце разбито. Покойся с миром», — заявил Хоулетт в инстаграме.
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Ранее полиция рассказала об обстоятельствах смерти 49-летнего солиста группы The Prodigy Кита Флинта.
Флинт был найден мертвым в собственном доме в британском городе Данмоу рано утром 4 марта.