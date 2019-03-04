The Prodigy назвали свою версию смерти Кита Флинта

<img src="//img.gazeta.ru/files3/493/12222493/upload-RTR1E9FQ-pic905-895x505-42163.jpg">

В официальном аккаунте The Prodigy сообщили, что Кит Флинт покончил с собой — об этом написал Лиам Хоулетт.

Хоулетт подтвердил печальную новость. «Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в минувшие выходные. Я в шоке, очень зол, сердце разбито. Покойся с миром», — заявил Хоулетт в инстаграме.

Реклама

Ранее полиция рассказала об обстоятельствах смерти 49-летнего солиста группы The Prodigy Кита Флинта.

Флинт был найден мертвым в собственном доме в британском городе Данмоу рано утром 4 марта.