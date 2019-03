Warner Bros. объявила о работе над сиквелом фильма «Грань будущего»

Киностудия Warner Bros. официально объявила о запуске в производство сиквела фантастического фильма «Грань будущего», сообщает Variety.

Фильм, основанный на японской манге Хироси Сакуразака «All You Need Is Kill», получил высокие отзывы кинокритиков, однако заработал в мировом прокате всего $370 млн.

Сценаристом сиквела станет Мэттью Робинсон.

Актеры первой части Том Круз и Эмили Блант также примут участие в работе над второй частью.