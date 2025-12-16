На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Напавший на учеников в школе в Одинцово дал показания

СК РФ: подросток, напавший на школу в Подмосковье дал признательные показания
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Подросток, подозреваемый в преступлении в одинцовской школе, дал признательные показания. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, он рассказал о подготовке и обстоятельствах преступления.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее в Петербурге задержали охранницу школы, где ученик напал на учительницу.

