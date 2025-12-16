Назван один из главных претендентов на покупку зарубежных активов «Лукойла»

Компания Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл» за счет использования своих тесных политических связей с Москвой и Вашингтоном», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, генеральный директор компании Абдулелах аль-Айбан является братом советника по национальной безопасности Саудовской Аравии, который ранее участвовал в переговорах между США и Россией, проходивших в королевстве.

В статье отмечается, что интерес к зарубежным активам «Лукойла» проявили около 10 инвесторов. Среди них — американские нефтегазовые корпорации ExxonMobil и Chevron, а также инвестиционная компания Carlyle.

Источники агентства утверждают, что Midad Energy готова перечислить средства за покупку активов «Лукойла» на специальный счет, где деньги будут храниться до снятия санкционных ограничений с российской компании. Также не исключается участие в сделке американских партнеров.

12 декабря издание Politico писало, что бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланца стал консультантом международного подразделения «Лукойла» по продаже его зарубежных активов. По словам источника, Ланца «работает над продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners», который предложил безденежный обмен акций.

Ранее в США заявили об атаке дронов ВСУ на нефтеплатформу «Лукойла».