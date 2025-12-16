На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский заключенный получил новый срок за угрозу изнасиловать надзирателя

В Новосибирске заключенный пригрозил надзирателю изнасилованием и получил срок
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Новосибирске заключенный получил новый срок за то, что пригрозил одному из надзирателей изнасилованием. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 13 февраля в дежурной части исправительной колонии №15. Заключенный, отбывающий там свое наказание, стал угрожать надзирателю изнасилованием — сотрудник ИК воспринял эту угрозу как реальную.

В суде заключенный свою вину не признал — по его словам, между ним и надзирателем возникла ссора, в ходе которой он облил сотрудника ИК водой, после чего его повалили на пол и заковали в наручники. Мужчина утверждал, что не высказывал никаких угроз, а лишь оскорблял надзирателя.

Суд признал заключенного виновным по части 2 статьи 321 УК РФ — дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию, и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы. По совокупности с неотбытым сроком по предыдущему приговору окончательное наказание составило один год и десять месяцев в колонии строгого режима.

Ранее россиянина задержали через пять минут после освобождения из колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами