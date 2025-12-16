На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины

Премьер Польши Туск: рано говорить на тему гарантий безопасности Украине от США
close
Efrem Lukatsky/AP

Обсуждать конкретные гарантии безопасности США для Украины пока преждевременно. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

Комментируя итоги саммита восточного фланга НАТО, Туск отметил, что хотя недавние заявления выглядели многообещающе, говорить о конкретных подробностях было бы «перебором». Ранее на переговорах в Берлине лидеры стран ЕС обсуждали возможные гарантии для Киева, включая направление многонациональных сил и поддержку численности ВСУ.

«Я думаю, что слишком рано что-либо говорить на тему возможных американских гарантий. Они звучали очень многообещающе, но было бы перебором, если бы я сказал про конкретные подробности», — сказал Туск.

16 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с США, будут ли гарантии безопасности Киеву ограничены какими-либо временными рамками. В то же время он заметил, что для Украины важно, чтобы они были ратифицированы конгрессом США. Киев хочет иметь «блок, подобный пятой статье», указал глава государства.

Ранее политолог назвал лучшую гарантию безопасности для Украины.

