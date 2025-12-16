Премьер Польши назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины

Обсуждать конкретные гарантии безопасности США для Украины пока преждевременно. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

Комментируя итоги саммита восточного фланга НАТО, Туск отметил, что хотя недавние заявления выглядели многообещающе, говорить о конкретных подробностях было бы «перебором». Ранее на переговорах в Берлине лидеры стран ЕС обсуждали возможные гарантии для Киева, включая направление многонациональных сил и поддержку численности ВСУ.

«Я думаю, что слишком рано что-либо говорить на тему возможных американских гарантий. Они звучали очень многообещающе, но было бы перебором, если бы я сказал про конкретные подробности», — сказал Туск.

16 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с США, будут ли гарантии безопасности Киеву ограничены какими-либо временными рамками. В то же время он заметил, что для Украины важно, чтобы они были ратифицированы конгрессом США. Киев хочет иметь «блок, подобный пятой статье», указал глава государства.

