Россиянин украл у знакомой драгоценности ради подарка для дочери

Житель Сургутского района украл у приятельницы драгоценности, сдал их в ломбард и купил подарок дочери. Об этом сообщает УМВД ХМАО.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Белый Яр. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали золотой браслет, цепочка и три кольца. Общая стоимость похищенного составила 70 тысяч рублей.

Личность подозреваемого в краже быстро установили, им оказался 27-летний сожитель свекрови потерпевшей, который хорошо знал, где в доме хранятся украшения. После кражи он сдал драгоценности в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. На допросе мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок тяжелым финансовым положением и желанием сделать подарок своей дочери ко дню ее рождения.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого на Урале мужчина ограбил ювелирный салон и забыл на месте преступления свой паспорт.

Ранее в Улан-Удэ мужчина увидел прохожего без сознания и ограбил его.

