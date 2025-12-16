Потолок загорелся во время уроков в школе в Мурино

В школе Мурино потолок загорелся во время уроков

В Ленинградской области в здании школы вспыхнул потолок. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Девяткино Онлайн».

Инцидент произошел в Муринской СОШ №1, во время уроков заискрила лампа и загорелся потолок. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как обугленные части потолочных панелей капают на пол.

«Открытого горения не было, заискрилась лампа. Сотрудников МЧС не вызывали. Потушили своими силами», — сообщил заместитель директора по безопасности школы Константин Фоменко.

Детей вывели из помещения на несколько минут и запустили обратно, детали произошедшего устанавливаются.

До этого в барнаульской школе загорелся спортзал. Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали пожар. На тушение пожара было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее старшеклассников эвакуировали после возгорания во время занятия в сургутской школе.