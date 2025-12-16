На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Потолок загорелся во время уроков в школе в Мурино

В школе Мурино потолок загорелся во время уроков
true
true
true

В Ленинградской области в здании школы вспыхнул потолок. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Девяткино Онлайн».

Инцидент произошел в Муринской СОШ №1, во время уроков заискрила лампа и загорелся потолок. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как обугленные части потолочных панелей капают на пол.

«Открытого горения не было, заискрилась лампа. Сотрудников МЧС не вызывали. Потушили своими силами», — сообщил заместитель директора по безопасности школы Константин Фоменко.

Детей вывели из помещения на несколько минут и запустили обратно, детали произошедшего устанавливаются.

До этого в барнаульской школе загорелся спортзал. Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали пожар. На тушение пожара было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее старшеклассников эвакуировали после возгорания во время занятия в сургутской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами