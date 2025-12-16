«Будем думать о встрече на уровне лидеров». Что произойдет после переговоров Украины и США

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, 15 декабря 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время США проведут переговоры с Россией по итогам недавней встречи в Берлине, после чего украинская делегация может вновь встретиться с представителями команды Дональда Трампа. По словам Зеленского, дальнейшие шаги будут зависеть от результатов этих контактов, включая возможную встречу на уровне лидеров. В Белом доме заверили, что по итогам переговоров с Украиной США хотят предложить «сильнейший пакет» в рамках мирного плана, чтобы перейти к переговорам с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время США проведут переговоры с РФ по поводу договоренностей, достигнутых на прошедших переговорах в Берлине.

После этого, возможно, на выходных украинская делегация снова встретится с командой Трампа в США.

«Ну а дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере — с президентом Соединенных Штатов»,

— приводит его слова издание «Страна.ua».

Переговоры в Берлине

В Берлине 14 и 15 декабря прошли переговоры по урегулированию конфликта между представителями Украины и спецспосланником президента США Стивом Уиткоффом, при участии зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Встреча продолжалась пять часов. Позже Стив Уиткофф заявил, что на переговорах был «достигнут значительный прогресс на переговорах».

Издание Axios привело слова источника в администрации Трампа, который сообщил, что задача США состоит в том, чтобы «подготовить максимально сильный пакет предложений, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуться в Россию с чем-то, что позволит закрыть этот вопрос».

Источник также сообщил, что в обмен на вывод ВСУ из Донбасса Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО. Утверждается, что они будут одобрены конгрессом США и иметь обязательную юридическую силу.

«Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут карт-бланшем, а, с другой стороны, будут достаточно надежными», — пояснил чиновник Белого дома.

При этом по данным издания Politico, предложение о гарантиях США для Украины ограничено по времени, Вашингтон требует от Киева поторопиться с решением, чтобы добиться принципиальных договоренностей к Рождеству — до 25 декабря, что стало бы важным политическим результатом для команды Дональда Трампа.

«Эти гарантии не будут действовать вечно. Эти гарантии действуют прямо сейчас, если будет достигнуто благоприятное решение», — приводит издание слова источника в администрации.

Politico отмечает, что в Евросоюзе сомневаются, что такие гарантии без членства в НАТО станут надежным фактором сдерживания России.

Вопрос Донбасса

После переговоров с США Владимир Зеленский также заявил, что Украине «ни де-юре, ни де-факто мы не признает Донбасс российским».

«США ищут компромиссные подходы и предлагают формат свободной экономической зоны, однако это не означает управление со стороны РФ», — приводит его слова «Украинская правда».

Украина не хочет уходить из Донбасса и отказываться от НАТО. Трамп ждет мира к Рождеству Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования... 13 декабря 17:51

В России неоднократно заявляли, что Москва не согласится на компромиссный вариант по статусу новых территорий. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News 16 декабря заявил, что Москва не пойдет на уступки по этим регионам.

«Всего у нас их пять, и мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу», — сказал Рябков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс принадлежит России.

«Донбасс — российский. Вся часть Донбасса — российская», — сказал Ушаков, добавив, что это прописано в Конституции России.

Также представитель Кремля заявил, что после переговоров США и Украина должны показать свои итоговые предложения России, при этом настоящей целью Зеленского является внесение в мирный план таких пунктов, которые будут неприемлемы для Москвы.

«Конечно, по крайней мере, чтоб внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ отметил, что замечания Украины и Европы к документу «вряд ли будут носить позитивный характер». По его словам, пока российская сторона не видела новых документов.

«Если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, так как мы очень четко изложили нашу позицию, которая, вроде, была вполне понятна американцам», — сказал Ушаков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что Москву не устроит, если Украина подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать. Он считает, что для урегулирования конфликта на Украине должна быть продумана определенная система гарантий выполнения договоренностей со стороны Киева.