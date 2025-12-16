Мигрант растлевал 12-летних девочек в Архангельске и получил 13 лет колонии

В Архангельске мигранта отправили в колонию на 13 лет за растление детей

В Архангельске вынесли приговор 32-летнему мигранту, который растлевал двух 12-летних девочек. Об этом со ссылкой на Соломбальский суд города Архангельска сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 3 августа на берегу реки Кузнечихи у Соломбальского моста. Иностранец, зная, что перед ним дети, подошел сзади к одной из девочек и, против ее воли, прикасался к ее телу. Затем под надуманным предлогом он позвал ее подругу, с силой схватил ее за руку, причиняя боль, и прижимал к себе ниже пояса, пока малолетняя не вырвалась.

Школьницы сделали фото злоумышленника и позвонили родителям и обратились в полицию. Мигранта задержали в тот же день.

Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 и части 2 статьи 135 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С него также взыскали 300 тысяч рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Ранее россиянин представлялся ребенком восьмилетним девочкам и развращал их по переписке.