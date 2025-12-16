На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигрант растлевал 12-летних девочек в Архангельске и получил 13 лет колонии

В Архангельске мигранта отправили в колонию на 13 лет за растление детей
true
true
true
close
Pixabay

В Архангельске вынесли приговор 32-летнему мигранту, который растлевал двух 12-летних девочек. Об этом со ссылкой на Соломбальский суд города Архангельска сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 3 августа на берегу реки Кузнечихи у Соломбальского моста. Иностранец, зная, что перед ним дети, подошел сзади к одной из девочек и, против ее воли, прикасался к ее телу. Затем под надуманным предлогом он позвал ее подругу, с силой схватил ее за руку, причиняя боль, и прижимал к себе ниже пояса, пока малолетняя не вырвалась.

Школьницы сделали фото злоумышленника и позвонили родителям и обратились в полицию. Мигранта задержали в тот же день.

Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 и части 2 статьи 135 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С него также взыскали 300 тысяч рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Ранее россиянин представлялся ребенком восьмилетним девочкам и развращал их по переписке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами