Родители заморили трехлетнюю дочь голодом

Metro: в Британии судят родителей, заморивших трехлетнюю дочь голодом
Shutterstock

В Великобритании мать и отец заморили трехлетнюю дочь Пенелопу голодом, пишет Metro.

Родители ребёнка — 36-летний Джаскирет Сингх Уппал и 34-летняя Манприт Джатана — предстали перед судом по видеосвязи из тюрем HMP Pentonville и Bronzefield. Оба заявили о своей невиновности по всем предъявленным обвинениям.

Суду сообщили, что судебно-медицинская экспертиза установила, что у Пенелопы было тяжелое недоедание. Прокуроры также указали, что следы на ее шее «соответствуют использованию оков», а повреждения на руках могли быть нанесены острым предметом, например ножом.

Прокурор Филип Макги ранее заявил, что обвинение считает: родители в течение длительного времени жестоко обращались с дочерью и «намеренно морили ее голодом». По данным следствия, рацион семьи состоял преимущественно из йогурта, чечевицы и масла.

Суд также заслушал сведения о том, что родители не зарегистрировали рождение Пенелопы, не обеспечили ей медицинскую помощь и образование и фактически изолировали ребенка от внешнего мира. Пара сначала рассматривала возможность кремировать тело дочери в саду своего дома.

Известно, что Уппал и Джатана познакомились в университете, некоторое время не работали и проживали в доме, принадлежавшем отцу Уппала. Судебное разбирательство по делу назначено на 11 января 2026 года.

Ранее родители в США морили троих детей голодом и оставляли в доме без отопления.

