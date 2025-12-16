В МИД РФ сообщили, что в странах ЕС растет число визовых отказов россиянам

Захарова заявила о росте числа визовых отказов для россиян в странах ЕС

Число отказов в визах для граждан России в странах Евросоюза продолжает расти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие визовых центров Кипра в России, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что в ЕС сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, а некоторые страны полностью прекратили их выдачу. Она подчеркнула, что ситуация не изменится, пока Евросоюз не прекратит «дискриминационный подход» к россиянам, включая решение с ноября 2025 года прекратить оформление многократных шенгенских виз.

«Пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян… В странах ЕС неизменно растет число визовых отказов», — отметила Захарова.

12 декабря Telegram-канал Baza писал, что россияне начали массово жаловаться на многочисленные трудности при оформлении шенгенских виз и посещении стран ЕС.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.