На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ сообщили, что в странах ЕС растет число визовых отказов россиянам

Захарова заявила о росте числа визовых отказов для россиян в странах ЕС
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Число отказов в визах для граждан России в странах Евросоюза продолжает расти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя открытие визовых центров Кипра в России, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что в ЕС сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, а некоторые страны полностью прекратили их выдачу. Она подчеркнула, что ситуация не изменится, пока Евросоюз не прекратит «дискриминационный подход» к россиянам, включая решение с ноября 2025 года прекратить оформление многократных шенгенских виз.

«Пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян… В странах ЕС неизменно растет число визовых отказов», — отметила Захарова.

12 декабря Telegram-канал Baza писал, что россияне начали массово жаловаться на многочисленные трудности при оформлении шенгенских виз и посещении стран ЕС.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами