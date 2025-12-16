Кардиолог предупредил о скрытой угрозе для сердца в праздники

Праздничные перегрузки — алкоголь, переедание, недосып и обезвоживание — могут спровоцировать опасные нарушения сердечного ритма даже у людей без ранее диагностированных проблем. Об этом кардиолог Хьюстонской методистской больницы Бинду Чебролу рассказал изданию Medical Xpress (MedX).

По словам врача, в праздничный период резко возрастает риск так называемого «праздничного сердечного синдрома», наиболее частым проявлением которого становится фибрилляция предсердий. Это временное нарушение ритма может возникать после обильных застолий, употребления алкоголя и сильного стресса и нередко развивается через 12-36 часов после перегрузки организма. Среди типичных симптомов — учащенное или нерегулярное сердцебиение, ощущение трепетания в груди, одышка и головокружение.

Чебролу подчеркивает, что фибрилляция предсердий опасна не только сама по себе. Без лечения она может приводить к инсульту, сердечной недостаточности и другим серьезным осложнениям. При этом повторяющиеся эпизоды, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, способны со временем перейти из временной формы в хроническую, значительно повышая долгосрочные сердечно-сосудистые риски.

Чтобы снизить вероятность аритмии в праздники, кардиолог советует уделять внимание режиму сна, избегать избытка соленой пищи, поддерживать водный баланс и не сочетать алкоголь с энергетическими напитками. Людям, которые уже сталкивались с учащенным сердцебиением, врач рекомендует использовать смарт-часы или другие носимые устройства для контроля пульса и своевременного выявления нарушений ритма.

По словам Чебролу, самый надежный способ профилактики — умеренность или полный отказ от алкоголя, особенно для людей с повышенным давлением, диабетом или уже диагностированной фибрилляцией предсердий.

