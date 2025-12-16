На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТНТ сделает новогоднее переосмысление «Мастера и Маргариты»: «Масло на асфальте»

Директор ТНТ Канделаки: следующий новогодний фильм снимут по «Мастеру и Маргарите»
true
true
true
close
Telegram-канал «Тина Канделаки»

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки рассказала в Telegram-канале, что телеканал уже готовит следующий новогодний фильм.

Как отметила Канделаки, картина станет новогодним переосмыслением произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В постере, предоставленном директором ТНТ, есть намек, что фильм может получить название «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте». В нем герои известного романа предстанут в сеттинге лихих 90-х.

ТНТ планирует сделать в ленте отсылки на такие проекты, как «Бумер», «Брат», «Бригада», «Жмурки», «Слово пацана».

«Мы поймаем волну хайпа и ностальгии по этому времени. Все культурные коды и отсылки: черные иномарки и кожаные куртки, бандиты и новые русские; Маргарита летит на метле под «Черный бумер»», — поделилась Канделаки.

Как отметила гендиректор ТНТ, комик Тимур Батрутдинов, рэпер Джиган, блогер Давид Манукян (Дава), певец Филипп Киркоров, юмористка Марина Кравец и телеведущая Ляйсан Утяшева выразили желание принять участие в будущем проекте.

Ранее ремейк советского кинохита возглавил российский прокат.

